Winslow High School second quarter honors

SENIORS

High honors: Jenna Goss, Adrienne Lakey and Samuel Lambrecht. Honors: Benjamine Abbott, Michael Ayer, Danielle Berard, Melody Chapman, Mariah Cruz, Cathryn Fyfe, Adam Green, Sierra Harmon, Wyatt Hughes, Ciara LeClair, Edilene McCaslin, Cmeron Morrison, Joshua Olin, Samantha Pomerleau, Courtney Pomeroy, Tyler Sheets, Benjamin Smith, Paige Smith, Raymond Spaulding, Morgan Theriault, Ava Toothill, Elizabeth Turner and Joshua Veilleux. Honorable Mention: Carter Bradford, Jacob Clark, Grace Drummond, Nathan Gagnon, Susan Grant, Katelynn Larsen, Bethanie Lovely, Emily Manocchio, Avery Mills, Jenna Pelletier, Lisa Robinson, Faith Rogers, Jamie Sears, Samantha Washburn and Hope Winkin.

JUNIORS

High honors: Devon Gleason. Honors: Andrew Beckwith, Andrew Bolduc, Marissa Carpenter, Devin Carter, Cierra Clyde, Hannah Crayton, Dakota Cunningham, Alyssa Currie, Logan Denis, Jacob DeRaps, Ashley Dineen, Brandon Dineen, Jade Freeman, Broghan Gagnon, Natalie Greene, Roy Greenleaf, Sarah Guimond, Bryce Hillier, Olyvia Kelley, Jacob Krshner, Jake Lapierre, Brenna Martin, Kathleen McCowan, Nicholas Morris, Liz Nadeau, Alexa Petrovic, Garrett Pooler, Christine Quirion, Bailey Robbins, Kirstie Rogers, Lidia Santos, Carmen Smith, Sarah Stevens, Marcel Swiercz, Joshua Vashon, Haley Ward and Michael Wildes. Honorable Mention: Haylee Barrett, Christopher Bouti, Cory Briggs, Emily Coates, Colby Cote, Cassandra Demers, Arnold Maroney, Tyler Martin, Cassie McCaslin, Olivia Moody, Jackson Morneault, Alister Piccini, Madison Roy and Mackenzie Small.

SOPHOMORES

High honors: Sara Doughty, Arianna Hatt, Emily Robertson, Elyse St. Pierre and Jacob Witham. Honors: Maddie Beckwirth, Maeghan Bernard, Adam Bickford, Suzanne Bryan, Elizabeth Farnham, Noah Gagne, Jared Goss, Kyle Gurney, Lily Harriett, Mackenzy Labrie, Isaac Lambrecht, Weslee Littlefield, Grace Paradis, Anna Pellerin, Mikayla Reynolds, Katie St. Amand, Nicholas Tiner, Paige Trask, Desiree Veilleux, Cameron Winslow and Amber Worthley. Honorable Mention: Shawn Bryan, Alyssa Burbank, Kyle Camire, Devin Daigneault, Izaak Gajowski, Emily Glidden, Joshua Gordon, Alexander Jason, Justin LaFlamme, Andrew Mattingly, Anna Petrovic, Cheyenne Raymond, Sean Staton, Haley Twitchell, Dacota Waldie, Ely Yang and Sebastian York.

FRESHMEN

High honors: Katie Doughty, Brennan Dunton, Cameron Goodwin, Jacob Huesers, Wesley O’Neal, Carrie Selwood, Mallory Sheridan and Grace Smith. Honors: Savannah Adams, Kathryn Bailey, Rylee Batey, Devin Bettencourt, Logan Bolduc, Eri Booth, Sebastin Bouchard, Silver Clukey, Alexander Demers, Micah Dickson, Hannah Dugal, Isaiah Goldsmith, John Hankey Aaron Harmon, Gabrielle Hatt, Sadie Irza, Kaelyn Lakey, Juliann Lapierre, Riley Loftus, Caleb Mills, Christopher Mills, Madison Morin, Elena O’Hara, Madalyn Phillips, Justice Picard, Colby Pomeroy, Kristen Rancourt and Kasaundra Reynolds. Honorble Mention: Teagon Baros, Cameron Brockway, Brielle Carter, Gabriella Chambers, Abigail Cochran, Brady Corson, Ronan Drummond, Isaiah Gidney, Ross Hughes, Savannah Joler, Haylee Morse, Mariah Morrison, Shaylie Morrison, Cora Mushero, Skylar Nye, Jillian Pion, Jackson Reynolds, Gage Vaughan, Abigail Washburn and Abigail Wright.