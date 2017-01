View All Issues

© Copyright 2016 - The Town Line Newspaper

Erskine Academy first trimester honor roll

Honors: Lucas Anderson, James Berto, Adam Bonenfant, Faith Bonnell, Kole-Tai Carlezon, Bridget Connolly, Abigail Cordts, Shiela Corson, Summer Curran, Colby Cyr, Norah Davidson, Sean Decker, Dominic Denico, Nathan Evans, Cheyann Field, Gabrielle Forbes, Jada Fredette, Ella Giroux, Bryce Goff, Joshua Gower, Clara Grady, Tori Grasse, Alyssa Hale, Emma Harvey, Nicholas Hayden, Jesse Hayes, Gage Henderson, Ashley Huntley, Emily Jacques, Ricker Jean, Marisa Klemanski, Tristan Klemanski, Eleena Lee, Stephanie Libby, Brandon Loveland, William Mayberry, Reece McGlew, Grady Miller, Jamara Moore, Krysta Morris, Nathaniel Mosher, Alecia Paradis, Joseph Peaslee Jr, Isaak Peavey, Chloe Peebles, Matthew Picher, Hailei-Ann Reny, Jennifer Reny, Mitchel Reynolds, Andrew Robinson, Emily Rodriguez, Katelyn Rollins, Shawn Seigars, Serena Sepulvado, Santasia Sevigny, Nicholas Shelton, Danielle Shorey, Alissa Sleeper, Kayla Sleeper, Samuel Smith, Jacob Sutter, Nicole Taylor, Hailee Turner, Andrew Weymouth, Curtis Weymouth, Shirley Weymouth and Wesley Wood.

High Honors : Lucy Allen, Jay Austin II, Alec Baker, Julia Basham, Derek Beaulieu, Haley Breton, Cassidy Clement, Michael Dusoe Jr, Dominick Dyer, Vincent Emery, Chloe Fleck, Mitchell Gamage, Alyssha Gil, Annika Gil, Lydia Gilman, Boe Glidden, Summer Hotham, Nicholas Howard, Sarah Jarosz, Cameron Johnson, Colby Johnson, Luke Jordan, Parker King, Brandon LaChance, Cole Leclerc, Jordan Linscott, Jakob Mills, Adalaide Morris, Cambelle Nutting, Lyndsie Pelotte, Hunter Praul, Miina Raag-Schmidt, Benjamin Reed, Dominic Rodrigue, Lily Roy, Alyssa Savage, Taylor Shute, Ryan Sidelinger, Dominic Smith, Lily Solorzano, Courtney Tibbetts, Brandon Tibbs, Katelyn Tibbs, Ashleigh Treannie, Cameron Tyler, Matthew Veilleux and Richard Winn.

High Honors: Molly Babson, Lydia Boucher, Jenna Butler, Marshall Dugal, Dominic Durant, Cameron Falla, Ashley Gillis, Sage Hapgood-Belanger, Samantha Heath, Eleanor Hodgkin, Kayla Hodgkins, Amber Rose Holmes, Peyton Houghton, Christopher Jamison, Kyli Julia, Robert King, Morgaine Kmen, Olivia Kunesh, Caitlin Labbe, Haeden Landry, Milo Lani-Caputo, Paige Leary, Rivers Malcolm, Tara Maltese, Noah Miller, Conner Paine, Jacob Praul, Hannah Reid, Christina Roy, Hunter Rushing, Caleb Sacks, Seth Savage, Conor Skehan, Braden Soule, Briana Strout, Elizabeth Sugg, Willow Throckmorton-Hansford, Megan To, Jack Tobey, Kassidy Wade, Hagen Wallace, Christopher Weymouth, Jacob Wright and Alana York. Honors: Samantha Allen, Brenna Audet, Mark Barney, Gavin Blanchard, Nina Boudreau,William Bourque, Madison Boynton, Justin Browne, Braydon Busque, Shannon Cornett, ArizonaLee Crooker, Mireya Dos Santos, Keara Doughty, Travis Dow, Tiffany Doyle, Austin Dunn, Dakota Estes, Samuel Falla, Ethan Furlong, Madeline Geidel, Aaron Gilbert, Regina Harmon, Alexis Haskell, Tristan Hawk, Kaleb Hopper, Alicia Hotham, Andrew Jackson, Antonio Jacobs, Jack Jowett, Garrett Keezer, Dylan Keller, Noah Labbe, Maverick Lowery, Alexander Mahon, Osiris Marable, Mya Maxim, Myles Nored, Isaiah Pacholski, Nicholas Rancourt, Seth Reed, Logan Reny, Andraya Roque, Dylan Rowe, Jessie Sepulvado, Krystina Shorey, Katherine Smith, Shayleigh Springer, Sophie Taylor, Mercedes Tibbetts, Caden Turcotte, Trent Wharton, Ashlyn Wing and Peilin Yu.

High Honors: Annemarie Allen, Maggie Anderson, Gabe Ashey, Courtney Austin, Mariah Blanchard, Lauren Boatright, Miranda Carey, Harald Christiansen, Alexander Cleaves, Noelle Cote, Stephen Csengery, Kalib Deschamps, Bryanna Emery, Hannah Farrington, Jadelynn Giroux, Angel Hall-Stuart, Luke Hodgkins, Billy Howell III, Kayla Hubbard, Carleigh Ireland, Samantha Jackson, Megan Lemieux, Nicholas Levesque, Rita McCausland, Kassandra Nadeau, Jakob Peavey, Christopher Pelletier, Kaylee Porter, Leanna Prime, Mercedes Richard, Chantelle Roddy, Haoming Michael Shi, Kaili Shorey, Michael Sprague, Emma Stone, Makayla Tobey, Taylah Trask, Caleb Tyler, Christopher Wight, Lauren Wood and Olivia Wyman. Honors: Cassidy Baldwin, Noah Bonsant, Jacob Burk, Victoria Chabot, Madison Choate, Kylie Clark, Ashlee Cooley, Grace Crouse, Corvus Crump, Caleb Daggett, Joshua Davis, Elijah Dos Santos, Chelsea Duplessis, Derrick Dyer, Morgan Emond, Shaylee Fisher, Brooke Fongemie, Hunter Gagnon, Melissa Gallagher, Melissa Garbacki-Hamm, Brock Glidden, Spenser Grasse, Elizabeth Green, Jonathan Hickey, Hunter Hoague, Nicholas Howes, Robin Jefferson, Isabella Johnson, Bjorn Jorgensen, Allyson Kiefer, Kyle Kirkpatrick, Jacob Lamoreau, Dalton Lee, Angela Letendre, Jordan Lewis, Alex Logan, Aaron Lohoff, Andrew Lyon, Brendan McGrail, Emma Meader, Hunter Merrill, Chandler Moore, Harrison Mosher, Cassidy Penney, Dustin Phillips, Daniel Pleau, Kali Porter, Chance Reed, Jered Reed, Michaela Roy, Catherine Silva, Adam Silvia, Emma Sullivan, Hunter Swift, Alexis Tenney, Rebecca Truman, Haylea Turner, Tyler Walker, Martie Young and Morgan Young.

High Honors: MicKayla Audet, Erica Basham, Jaime Boudreau, Beth Bowring, Andrew Browne, Heather Buckley, Hannah Burns, Ally Clark Bonsant, Emma Cote, Cody Elsemore, Katherine Grant, Madison Grass, Brianna Guilfoyle, Abigail Haskell, Aubrey Hendsbee, Hayley Hinds, Zachary Loubier, Mayann McGrath, Morgan Savage, Kelsey Stuart, Eleanor Rose Theriault, Rosalie Wilson, Leann Wright, Yang Xi, Ziman Yuan and Justin Zhang. Honors: Seth Allen, Veronica Black, Alexis Bonenfant, Michael Bourque, Joshua Breault, Kaitlyn Brundage, Makayla Busque, Joshua Buzzell, Julie Buzzell, Nicholle Clark, Tyler Condon, Shaun Cosgrove, Brandon Coulombe, Sydney Cummings, Michael Dorval, Samuel Dorval, Benjamin Eason, Danessia Ewen, Ashley Farrington, Ian Ferguson, Gabriel Gervais, Brianna Gosselin, Lucas Griffeth, McKenzie Haver, Broderick Hodsdon, Gavin Hoffman, Kaleb Howard, Katelyn Hustus, Jordan Jowett, Brandon Keezer, Katherine Keller, Miranda-Lee LaRose, Breanna Liebowitz, Adam Morrill, Caleb Patnaude, Alyssa Pelletier, Grayson Petty, Dylan Presby, MacKenzie Sawyer, Shirlynn Sears, Austin Shaw, William Sugg IV, Caitlyn Van Wickler, Ashley Viles, Marc Walther and Tyler Williams.